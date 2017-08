Plus de 300 personnes réunies à Veyre-Monton pour la procession jusqu'à Notre-Dame

Depuis 148 ans, le dernier weekend d'août est consacré au pèlerinage de Notre-Dame dans la commune du Puy-de-Dôme qui s'habille de bleu et de blanc, les couleurs mariales

Ce weekend du 26 et 27 août, la commune de Veyre-Monton est méconnaissable. Le bourg est habillé de bleu et de blanc. Des fanions, des fleurs en crépons mais aussi des décorations en l'honneur de la Vierge Marie qui surplombe la commune. Une statue blanche de 21 mètres de haut, de plus de 220 tonnes, la plus grande de France après celle du Puy-en-Velay.

Marie-Nöel décore sa maison comme chaque année depuis plusieurs générations. Avant elle, ses grands-parents, ses parents ont installé le chapelet et la Vierge à l'encadrement d'une fenêtre. Aujourd'hui, elle reproduit ces gestes devant ses petits enfants.

Un pèlerinage partagé par plusieurs générations

Pour Marie-Noël comme pour de nombreux habitants de Veyre-Monton, la statue de Notre-Dame de Monton est "un repère" et beaucoup participe à la décoration du village. Baptiste, lui prête ses muscles. Il fait partie de l'équipe de 8 personnes qui vont transporter la petite statue de la procession jusqu'en haut de la colline.

Cette petite statue de bois doré pèse tout de même plus de 200 kilos et il faut la porter le long de la côte, une pente à 20%. Pour Baptiste 21 ans, c'est normal de donner un peu de son énergie : "Quand on était petit, on voyait les grands, nos parents porter la statue de la procession. Aujourd'hui, c'est normal de prendre le relais car sinon on n'est pas nombreux à pouvoir porter cette statue".

Pierre monte la côte à pied, "c'est sportif", mais c'est normal pour "mériter son pèlerinage". Cet habitant de Veyre estime que Notre-Dame de Monton fait partie du patrimoine et de sa vie au quotidien : "Tous les soirs, j'ouvre ma porte et je fais ma prière face à Notre-Dame, les Parisiens ont la Tour Eiffel, nous on a Notre-Dame de Monton".

Une statue qui appartient aux habitants

Si les habitants sont aussi impliqués c'est parce que la statue monumentale leur appartient rappelle Odile Michaux, la présidente de l'association des "Amis de Notre-Dame de Monton" : "La statue n'appartient ni à l'Etat, ni à la mairie, ni à l'Eglise, elle appartient aux habitants, ils en sont donc responsables".

Des habitants qui doivent procéder à des travaux de restaurations qui leur coûte 30.000 euros tous les 8 à 10 ans.