Plus de 3.000 PV ont été dressés depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu a annoncé ce lundi soir le ministre de l'Intérieur. "Dans la quasi intégralité, ce couvre feu est respecté" estime toutefois Gérald Darmanin.

Plus de 3.000 procès-verbaux dressés pour violation du couvre-feu

Les forces de l'ordre ont déjà dressé précisément 3.019 procès-verbaux pour violation du couvre-feu a annoncé lundi soir sur TF1 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors que depuis samedi à minuit, il est interdit de se déplacer entre 21h et 6h en Île-de-France et dans les métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble pour limiter la propagation du coronavirus.

15 % des contrôles aboutissent à une sanction

"Il y a eu 19.300 contrôles" a-t-il précisé, de "citoyens mais aussi des contrôles d'établissement". Ce qui veut dire qu'un peu plus de 15 % des contrôles ont donné lieu à une sanction. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros, puis 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Comme pendant le confinement, les personnes sortant pendant le couvre-feu doivent se munir d'une attestation de déplacement et avoir un motif valable pour de se déplacer comme le travail ou une urgence médicale.

"La police et la gendarmerie sont là et les Français sont à l'écoute des conditions sanitaires que le président de la République a souhaité" estime Gérald Darmanin, qui ajoute que "dans la quasi intégralité, ce couvre feu est respecté".