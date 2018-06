Hydratez-vous ! C'est le conseil du week-end sachant que le Limousin n'est pas épargné par le pic de chaleur qui touche l'ensemble de la France. Selon les prévisions de Météo France, les températures pourraient grimper jusqu'à 35 degrés en Haute-Vienne et 37 degrés en Corrèze ce samedi. Dans ces conditions tous les moyens sont bons pour se rafraîchir et les premiers à en profiter sont les glaciers. "C'est le bon moment, on attendait ça depuis longtemps. Du coup, _j'ai une cinquantaine ou une soixantaine de clients qui viennent m'acheter des glaces chaque jour_. C'est pas mal !" commente Hervé Moreau, qui tient une boutique dans le centre-ville de Limoges. Tous ses confrères confirment que le rythme de travail s'est accéléré depuis quelques jours.

Sur la place des bancs à Limoges, les granités surplombés d'un palmier font le bonheur des enfants © Radio France - Nathalie Col

Evidemment, après de longs mois d'hiver et une bonne partie du printemps à se plaindre de la pluie, tout le monde est ravi de retrouver le soleil. Même si ce pic de chaleur est plus difficile à supporter pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Dans certaines boutiques on souffre aussi, comme dans le magasin de chaussures de Vanessa, où la climatisation est en panne. "On a deux climatiseurs mobiles avec des tuyaux qui sortent par la porte et rejettent l'air chaud à l'extérieur. Ils produisent bien de la fraîcheur, mais comme on est obligées de laisser la porte ouverte, au final ça ne nous rafraîchit pas vraiment" commente la jeune femme dépitée.

Ceux qui peuvent s'échapper du boulot pour faire une pause optent pour les quelques terrasses ombragées du centre-ville de Limoges, avec pour les plus chanceux une petite brise qui atténue la sensation de chaleur. La solution selon Théo, c'est de se mettre en mode "lézard : ne pas trop bouger, s'éviter l'effort inutile. Même en travaillant c'est possible !"