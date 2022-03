Plus de 350 collégiens de Douchy-les-Mines sensibilisés aux maltraitances infantiles

Après avoir décrit toutes les formes de violences, le consentement et le respect du corps, rappeler que c'est "jamais la faute de l'enfant s'il est maltraité". Nathalie Cougny, présidente de l'association "les maltraitances moi j'en parle", donne des clés aux enfants pour se protéger, notamment en parler à un adulte "jusqu'à ce que la situation change" ou appeler le 119 le numéro d'appel de l'enfance en danger.

Tous les 5 jours, un enfant meurt en France sous les coups de ses parents, mais il y a aussi toutes les maltraitances psychologiques qu'Anaïs a découvert avec cette séance, comme les insultes. Des insultes qui font partie des violences éducatives ordinaires interdites depuis une loi de 2019 et qui peuvent avoir des incidences durables sur les enfants rappelle Nathalie Cougny

L'enfant il obéit sur le coup, mais on sait que ça peut être des bombes à retardement, c'est ce qui génère l'agressivité chez les enfants plus tard, la délinquance si on va un peu plus loin, la drogue, l'alcool