Près de 400 étudiants à la distribution alimentaire organisée sur le campus de l'université d'Orléans

Une nouvelle distribution alimentaire était organisée ce samedi après-midi par l'association O'SEM sur le campus de l'université d'Orléans, à la Source. Et les étudiants étaient encore plus nombreux (380 en tout), signe de la précarité qui s'accroît. "On ne s'attendait pas à autant de monde".

Ce n'est pas la première fois depuis le début de l'année universitaire qu'une distribution de produits alimentaires et d'hygiène est organisée pour les étudiants orléanais, dont beaucoup subissent de plein fouet la crise engendrée par l'épidémie de Covid-19.

Du jamais vu

Ce samedi après-midi, c'est l'association O'SEM (Orléans soutient les étudiants du monde) qui s'est mobilisée sur le campus d'Orléans-la Source. Triste record : 380 étudiants se sont présentés, en quelques heures, pour en bénéficier, générant une file d'attente importante, ce samedi après-midi.

"On ne s'attendait pas à autant de monde", explique Lucile Mollet, enseignante à l'université d'Orléans et présidente d'O'SEM, "on s'était basés sur les précédentes distributions, on avait eu 222 étudiants en décembre et 254 en novembre, mais cette fois, on avait déjà une centaine de jeunes qui faisaient la queue à 13h une heure avant le début de la distribution".

On a dû diviser les paquets de pâtes en trois"

"Les derniers étudiants sont repartis avec peu de choses, hélas", poursuit Lucile Mollet, "on s'est réapprovisionnés en urgence, mais à la fin on a dû diviser les paquets de pâtes, de riz ou de thé en trois, en les mettant dans des sacs congélation, pour que tous aient quelque chose".

Les étudiants sont en train de perdre pied"

"Les étudiants sont en train de perdre pied", affirme la présidente d'O'SEM, "on voit arriver de nouveaux profils, des jeunes auparavant aidés par leurs parents et qui maintenant ne peuvent plus. On a eu [ce samedi) des étudiants de l'école d'infirmiers, des étudiants d'autres universités actuellement en stage à Orléans, des étudiants de Tours en week-end chez leurs parents".

De nombreux témoignages font état d'une précarité de plus en plus importante sur le campus, notamment parce qu'un certain nombre d'étudiants sont privés d'un "job" qui leur permettait de financer leurs études et de remplir leurs frigos.

Autre signe : la mise en place des repas à un euro pour tous depuis le début de la semaine voit affluer 600 étudiants chaque jour.

Par ailleurs, face à cette situation, deux communes du Loiret ont décidé d'attribuer une prime exceptionnelle pour les étudiants qui résident sur leurs territoires (ou dont les parents habitent dans ces communes) : 100 euros pour les étudiants à Saint-Jean-de-la-Ruelle et 100 à 150 euros à Saran (aide votée vendredi en conseil municipal).