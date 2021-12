Plus de 4.000 colis de Noël distribués par la mairie de Poitiers aux seniors de la ville

Depuis le 13 décembre, les agents de la ville de Poitiers offrent leurs colis de Noël aux seniors de plus de 75 ans. Environ 4.000 sacs remplis de vin et chocolats doivent être distribués. Ce lundi 20 décembre, ce sont les "anciens" de la résidence des Roch qui ont reçu leurs cadeaux.

C'est déjà Noël pour les plus anciens à Poitiers. Du 13 au 22 décembre, la mairie distribue des colis aux seniors poitevins de plus de 75 ans. Ils reçoivent dans un sac une petite bouteille de vin, des chocolats et des sablés. Plus de 4.000 de ces cadeaux doivent être offerts par la municipalité. Ce lundi, Léonore Moncond'huy a assisté dans cette tâche les agents municipaux chargé de la distribution dans le quartier des Roch.

L'initiative existe depuis l'année dernière, instaurée en raison du contexte de crise sanitaire. Initialement, des cérémonies de vœux devaient se tenir dans les différents quartiers de la ville mais l'apparition du variant Omicron a obligé la municipalité à s'adapter. "Ça nous tenait à cœur de pouvoir maintenir une action envers les aînés de la ville de Poitiers. L'an dernier, on a commencé à faire des distributions de colis seniors à domicile et ça a beaucoup plu", détaille l'élue.

Une dizaine de personnes recrutées

Toute l'idée derrière cette distribution, c'est de donner un peu de réconfort aux personnes âgées isolées durant cette période de fêtes de fin d'année. "C'est un temps d'échange qui fait très plaisir aux aînés et qui montre qu'on pense à eux. Les gens sont contents d'abord qu'on vienne les voir. Et puis moi, ce que je leur demande souvent, c'est ce que vous allez quand même être entouré pour les Fêtes. Est ce que vous allez recevoir de la famille? Souvent, ils disent oui. Ça me rassure sur le fait qu'ils sont pas totalement seuls", complète Léonore Moncond'huy.

Une dizaine de personnes, essentiellement des jeunes, ont spécialement été recrutées pour cette mission, lors d'un job-dating organisé par la ville.