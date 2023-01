Plus de 4.000 foyers privés de téléphone et d'internet autour de Beauvoir-sur-Mer

Plus de 4.000 personnes sont ce vendredi soir privées de téléphone et d'internet autour de Beauvoir-sur-Mer en Vendée. Une fibre optique a été sectionnée suite à des travaux indique Orange. Les communes touchées sont : Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, Bouin, Saint-Urbain, Notre-Dame-de-Monts, Bois-de-Cené, Barbâtre, Chateauneuf et Sallertaine. Deux sites mobiles Orange situés à Beauvoir-sur-Mer et Bouin sont également concernés. Des équipes techniques d'Orange sont mobilisées pour dégager et réparer le câble endommagé.

Orange promet un retour à la normale vers 22h. En attendant pour tous les appels vers les numéros d’urgence, il faut composer le 112