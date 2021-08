Plus de 4 000 personnes mobilisées contre l'extension du pass sanitaire à Avignon

Entre la place de l'Horloge et la Préfecture, plus de 4 000 personnes ont manifesté contre l'extension du pass sanitaire à Avignon hier après-midi.

"Non à Macron oui aux libertés !" Le message sur la banderole d'ouverture de cortège avignonnais hier après-midi est clair. Soignants, syndicalistes ou citoyens, plus de 4 000 personnes se sont rassemblées pour protester contre la loi d'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale.

Eugénie et Jonathan mangent un sandwich au cœur du défilé. Ils sont soignants et veulent "avoir le choix d'attendre" pour recevoir une injection de vaccin anti-Covid. Max, lui, ne fait pas partie du personnel médical. Il est revenu en famille pour militer "contre une politique qui divise les citoyens".

Un nouveau profil dans les cortèges

Les pompiers sont concernés par l'obligation vaccinale. Et ils ne sont pas tous enclins à recevoir leurs injections. Julien est un citoyen d'abord mais surtout, il est sapeur-pompier. "Nous ne sommes pas contre le vaccin mais contre l'obligation", explique-t-il. Julien ajoute : "Il y a des sapeurs-pompiers comme moi qui ne souhaitent pas se faire vacciner tout de suite par manque de recul." Mais ce pompier regrette surtout être passé du statut "de soldat en première ligne à méchant qui ne veut pas se faire vacciner".