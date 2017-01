VIDEO - Plus de 4 millions d'habitants dans le Nord Pas de Calais

L'Insee vient de publier les derniers chiffres du recensement: le département du Nord compte désormais 2603472 habitants contre 1472589 dans le Pas de Calais!

Les Hauts de France sont désormais la troisième région de France la plus peuplé avec 6 006 156 habitants, derrière l'Ile-de-France et la région Auvergne Rhône Alpes.

Le Nord gagne 31.000 habitants

Le Nord est le département le plus peuplé avec 2.603.472 habitants, soit 31.000 habitants de plus qu'au dernier recensement en 2012. Lille reste la plus importante ville du département: elle a gagné 6.770 habitants depuis 2012. Lille est suivie de Roubaix, Dunkerque, Valenciennes, Wattrelos et Douai. La plupart des grandes villes voient leur population s'accroître mais pas Dunkerque qui perd 3.763 habitants. La commune la moins peuplée est Choisies, dans l'Avesnois.

Le Pas-de-Calais compte 11.000 habitants de plus

Le Pas de Calais lui compte 1.472.589 habitants, c'est 11.332 de plus qu'en 2012. Calais reste la ville la plus grande ville du département avec 76.402 habitants, c'est 2.000 de plus qu'il y a quatre ans. C'est la seule ville à enregistrer une telle augmentation. Vient ensuite Boulogne sur mer qui est passée devant Arras. C'est Lens qui subit la plus grosse hémorragie de population: 31.400 habitants aujourd'hui contre près de 36.000 il y a quatre ans. Béthune a aussi perdu des habitants, mais dans une moindre mesure: 353 exactement et compte 25.413 habitants aujourd'hui. Hénin-Beaumont flirte avec les 26.500 habitants, en progression avec 762 habitants supplémentaires.