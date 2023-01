Plus de 40.000 lettres envoyées aux résidents d'un Ehpad grâce à un Nantais de 25 ans

Pierre Boiteau est à l'origine des plus de 40.000 lettres et colis arrivés à l'Ehpad de l'Enchanterie à Nantes.

Quand Pierre Boiteau a posté les photos des quatre résidents sur son compte Instagram, il s'attendait en retour à quelques courriers : "J'avais même demandé à mes amis de leur écrire car je ne pensais pas que mon post marcherait ! Et puis, il y a eu énormément de relais sur les réseaux sociaux et toutes les cartes sont arrivées en masse." En effet, depuis son post, le 12 décembre dernier, l'Ehpad L'Enchanterie, à Nantes, a reçu plus de 40.000 lettres et colis.

ⓘ Publicité

Pierre Boiteau a toujours été touché par les personnes âgées en maison de retraite qui n'ont pas de famille ou de visites. Après avoir convaincu sa mère - la directrice de L'Enchanterie - le jeune homme a parlé de son projet aux quatre résidents : "Ils ont été carrément partants !" Depuis, le tatoueur de 25 ans est revenu les voir plusieurs fois : "J'y suis retourné pour faire des lectures de lettres et prendre des nouvelles. Le but, ce n'était pas de faire une photo et ensuite plus rien. Il faut assumer, lire les lettres et rendre visite."

Pierre Boiteau a lu des courriers en provenance du monde entier, parfois envoyées à tout l'Ehpad : "J'ai essayé de lire des lettres de Thaïlande même si c'était assez compliqué ! Sinon, on a eu La Réunion, le Canada, l'Australie avec de beaux paysages sur les cartes postales qui font voyager tous les résidents. C'est super aussi de ce point de vue." Marcelle, Marie-Annick et les autres ont aussi reçu des courriers de la maire de Nantes Johanna Rolland et de l'animateur de télévision Cyril Féraud.

Quant aux boîtes de chocolats, il y en a en réserve pour l'année entière : "Il faut surveiller, on ne va pas donner aux résidents tout le chocolat d'un coup pour éviter qu'ils soient malades. On leur en donne au goûter et c'est pour le personnel aussi." Le fils de la directrice s'excuse, au passage, pour le surcroît d'activité : "Ça leur a fait du travail en plus, je suis désolé !"

L'Ehpad croule sous le courrier et demande à ne plus en recevoir

A titre personnel, Pierre Boiteau ne tire aucune fierté de cette action : "Tout le monde peut prendre quelqu'un en photo et le relayer sur les réseaux. Il faut juste que les gens s'inspirent de ce geste, pas de moi." Le jeune tatoueur réfléchit avec des amis à d'autres projets associatifs*.* Il a remarqué, en lisant les lettres, qu'elles ne faisaient pas du bien qu'aux résidents : "Beaucoup de personnes se livrent dans ces courriers, on voit que ça leur faire du bien d'écrire à d'autres. L'isolement, ce n'est pas que dans les Ehpad."

L'Ehpad de l'Enchanterie (Ehpad mutualiste, non lucratif et géré par VYV3 Pays de la Loire) , qui continue de crouler sous les lettres et les colis, demande désormais que cessent les envois de courrier aux résidents. Toute belle histoire de Noël doit savoir prendre fin.

loading