Plus de 400 000 litres de lait donnés par les producteurs de l'Avesnois aux associations d'aide alimentaire

"C'est un beau cadeau de Noel", assure Frédéric Baum, le président de l'antenne locale de la Croix Rouge à Maubeuge. Il repart avec plus de 600 bouteilles de lait pour ses bénéficiaires dont le nombre n'arrête pas d'augmenter avec la crise sanitaire. "un produit essentiel" dans la distribution alimentaire assure le bénévole qui explique que chaque personne accueillie repart à chaque fois avec un litre.

Au total ce sont plus de 400 000 litres qui seront distribués à une vingtaine d'association des Hauts de France, soit l'équivalent de 150 000 euros, l'un des plus gros dons en France coorganisé par Solaal l'association qui facilite les liens entre les donateurs des filières agricoles et agroalimentaires avec les associations d'aide alimentaire.

Depuis sa création il y a 2 ans, dans la région l'association a distribué près de 3000 tonnes de produits frais soit l'équivalent de 5.8 millions de repas pour les plus démunis.

Pierrick éleveur à Beaurepaire sur Sambre a été très touché par les difficultés liées à la crise, il voulait absolument donner un coup de pouce, en l’occurrence 10 000 litres de lait

Notre milieu connait aussi des difficultés, mais il faut se serrer les coudes, et c'est tous ensemble qu'on avance, faut savoir penser à ceux qui sont peut-être encore plus en difficulté que nous

Avec ses associés Bernard de Villers Sire Nicole a donné 20 000 litres, un geste normal pour lui.

On a eu la chance de travailler alors que tout le monde était confiné, on a fait une bonne récolte l'année d'avant, nos vaches ont produit normalement, faut quand même être solidaire des gens qui peuvent pas remplir leur frigo

L'opération cofinancée par la région en partenariat avec l'état doit durer jusqu'au début du printemps dans la vingtaine d'associations.