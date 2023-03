Plus de 400 élèves de CM1 et CM2 composent pour la dictée du Tour de France à Clermont-Ferrand

A 100 jours du départ du Tour de France, plus de 400 élèves de CM1 et CM2 ont joué le jeu de la Dictée du Tour à Clermont-Ferrand, ce vendredi 24 mars. Aurélien Rougerie, ancien rugbyman international et figure de l'ASM, a joué le rôle du maître d'école.