Plus de 400 migrants installent leurs tentes place de la République à Paris

Plus de 400 migrants ont déposé leurs tentes place de la République à Paris. Selon les associations qui les soutiennent, il s'agit des personnes qui n'ont pas pu être mises à l'abri lors de l'évacuation du campement de Saint-Denis.

Une semaine après l'évacuation de plus de 2000 migrants qui étaient installés à Saint-Denis, les associations appellent les autorités à reloger ceux qui n'ont pas pu être mis à l'abri.

Selon Utopia 56, plus de 450 personnes ont donc posé leurs tentes place de la République à Paris. "Nous demandons 1 000 places d’hébergement immédiates et la mise en place d’un système d’accueil pérenne pour les personnes exilé.e.s.", écrit l'association dans un communiqué.

Intervention des forces de l'ordre

Les forces de l'ordre se sont déployées pour évacuer la place, donnant lieu à des scènes de tension comme le rapporte une autre association de soutien aux migrants.

Plus de 3.000 personnes, principalement des hommes afghans, avaient été mis à l'abri dans des centres d'accueil ou des gymnases en Ile-de-France mardi dernier, à l'issue du démantèlement du campement qui s'était constitué sous une bretelle d'autoroute près du Stade de France, à Saint-Denis.

Mais entre 500 et 1.000 personnes n'ont pas bénéficié de cette opération et se trouvaient depuis en errance selon les associations qui leur viennent en aide et qui dénoncent notamment des abus policiers.