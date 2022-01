Plus de 400 participants aux championnats départementaux de cross à Velles

Plus de 400 personnes ont couru à Velles, ce dimanche, à l'occasion des championnats de l'Indre de cross. C'était la troisième édition consécutive organisée conjointement par les sapeurs-pompiers et le comité d'athlétisme de l'Indre.

"On est très satisfaits du succès de ces championnats départementaux, compte tenu du contexte sanitaire", se réjouit l'adjudant-chef Emmanuel Batardère, organisateur de l'événement. C'est la troisième édition consécutive organisée en partenariat par les sapeurs-pompiers et le comité d'athlétisme de l'Indre. Les deux précédentes avaient réuni environ 550 personnes. Cette année, sur 510 inscrits, entre 400 et 450 sont venus s'essayer au cross, organisé à Velles. Des chiffres déjà plus que satisfaisants alors que les championnats n'avaient pu avoir lieu l'année dernière à cause de la crise sanitaire.

Il y avait huit courses, avec des distances allant de 3,3 à 9,4 kilomètres. Il n'y avait pas besoin d'être licencié pour participer, les néophytes pouvaient aussi tenter leur chance. "Notre but est de démocratiser la discipline, explique Emmanuel Batardère. On préfère parler de course nature que de cross d'ailleurs, car c'est accessible à tous."

Entre cinquante et cent personnes non-licenciées ont participé cette année

Ce dimanche, entre cinquante et cent personnes non-licenciées ont participé à une des courses autour du stade Maurice Raes de Velles, selon lui. Certaines sont même venues d'Indre et Loire ou de Touraine pour s'entraîner car très peu de courses sur piste ont lieu actuellement.

L'idée étant de réaliser deux éditions consécutives au même endroit avant de délocaliser les championnats, l'année prochaine, la compétition devrait de nouveau être organisée à Velles. Les courses comptent pour les qualifications pour les championnats de France de sapeurs-pompiers.