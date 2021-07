Plus de 400 personnes à Cherbourg contre l'extension du pass sanitaire

Entre 400 et 500 personnes défilent ce samedi 17 juillet dans les rues de Cherbourg contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation pour les soignants de se faire vacciner contre le Covid-19/ Le projet de loi doit être adopté lundi en Conseil des Ministres

Les manifestants ont défilé dans les rues de Cherbourg avec les cris " Liberté" et "non au pass sanitaire "

"Non au pass sanitaire" et "Liberté !" : les opposants à l'extension du pass sanitaire -prouvant qu'on est entièrement vacciné, en possession d'un test négatif récent ou immunisé- et à l'obligation vaccinale pour les soignants ont donné de la voix ce samedi 17 juillet dans la Manche, à Cherbourg et Avranches, et partout en France.

Le pass sanitaire sera par exemple nécessaire pour accéder aux trains, aux bars, aux restaurants ou aux centres commerciaux. Le projet de loi qui permet son extension doit être adopté lundi en Conseil des Ministres. Le texte sera ensuite examiné par l'Assemblée Nationale et le Sénat en vue d'une adoption d'ici la fin de la semaine prochaine.

A Cherbourg entre 400 et 500 personnes se sont rassemblées dans le centre ville, devant le théâtre avant de défiler jusqu'à l'hôpital . Dans le défilé, toutes les générations étaient réunies, des personnes vaccinées ou pas, qui étaient toutes venues dénoncer l'atteinte aux libertés.

J'estime que je n'ai pas à montrer ma situation vaccinale pour aller boire un café. Dans un pays comme la France, on n'a pas à avoir un pass sanitaire obligatoire. Marie de Valognes

Je suis vaccinée mais ce vaccin n'est qu'un moyen de nous asservir davantage, d'obéir à l'autoritarisme ambiant qui règne depuis le début du confinement. Emilie, agent administratif à l'hôpital de Cherbourg

"Il y a quelques mois on a demandé à toutes mes collègues qui avaient le Covid de venir bosser quand même"

Dans les rangs aussi beaucoup de soignants qui doivent se faire vacciner contre le Covid-19 avant le 15 septembre. Après ils ne pourront plus aller travailler et ne seront plus payés s'ils ne sont pas vaccinés. Ce qui révolte Amandine, jeune infirmière dans une clinique privée de Cherbourg " Je n'oublie pas qu'il y a quelques mois on a demandé à toutes mes collègues qui avaient le Covid de venir bosser quand même, qu'il y avait toutes les protections et qu'il n'y avait aucune risque de le transmettre. Aujourd'hui, bizarrement, si je n'ai pas le vaccin je ne peux plus aller bosser alors que je suis beaucoup plus protégée au boulot. "

Moi j'ai peur de ce vaccin, pas des autres. J'ai toute la vie devant moi et qui me dit que dans 20 ans, comme avec d'autres médicaments, on ne va pas se rendre compte qu'il y a un problème ? Amandine infirmière

Ce samedi , plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées également dans le Calvados à Caen