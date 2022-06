Plus de 400 personnes réunies à Caen pour défendre le droit à l'avortement

"Avorter est un droit", "gardez vos lois hors de nos corps", pouvait-on lire ce mardi soir sur les pancartes des manifestants de la place Bouchard à Caen, dans le Calvados. Plus de 400 personnes se sont rassemblées pour défendre le droit à l'avortement, après la décision de la cour suprême américaine de révoquer le droit à l'avortement aux Etats-Unis. En clair, les Etats américains peuvent désormais interdire ou non l'avortement sur leur sol.

Cette décision de la cour suprême remet en cause l'arrêt "Roe v. Wade" qui, depuis 1973, garantit le droit des femmes à interrompre leur grossesse aux Etats-Unis © Radio France - Cyrielle Le Houëzec

Un changement historique aux Etats-Unis, qui remet en cause un arrêt de 1973 autorisant l'IVG. En France l'émotion reste très forte, "on régresse de 50 an en arrière" se désole Lou lors de la manifestation caennaise, "on se sent mal pour toutes les femmes qui n'auront pas assez d'argent pour avorter dans les Etats où c'est légal" argumente la jeune femme.

Emue, Isabelle fait part son incompréhension, "à chaque crise ce sont les droits des femmes qui trinquent", se désole cette femme à qui cette décision "donne envie de pleurer".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur la place Bouchard de Caen, plusieurs manifestants s'interrogent et craignent que le droit à l'avortement soit menacé en France. "Ca va se répercuter sur tous les autres pays, déplore une manifestante, surtout dans les pays où les droits des femmes ne sont pas respectés".

Le rassemblement caennais s'est transformé en courte manifestation © Radio France - Cyrielle Le Houëzec

Le collectif Osez le Féminisme du Calvados craint lui aussi des répercussions ailleurs dans le monde et France. "Ce signal envoyé par "cette grande démocratie" permettra à toutes les forces réactionnaires de se saisir de cet exemple" explique Osez le Féminisme 14 dans un communiqué. Le collectif féministe qui soutien d'ailleurs la proposition de loi portée par la majorité présidentielle pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française, "nous pouvons éviter le pire pour nos filles" conclut Osez le Féminisme.