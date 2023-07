Plus de 400 policiers et gendarmes mobilisés dans le Bas-Rhin pour les nuits des 13 et 14 juillet

Au niveau national, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 130.000 policiers et gendarmes, 45.000 par soirée les 13 et 14 juillet. Dans le Bas-Rhin, la préfète renforce les effectifs des forces de l'ordre : plus de 400 policiers et gendarmes seront présents les deux nuits, et près de 500 pompiers.

ⓘ Publicité

Par ailleurs, les trams et les bus seront arrêtés, les deux soirs, à partir de 22h à Strasbourg. Les rassemblements festifs, de type "rave party", sont interdits à compter de jeudi 18h, et jusqu'à lundi, 17 juillet, à 8h. On rappelle également que l'achat et la vente de feux d'artifices sont prohibés jusqu'à samedi 15 juillet à 6h. La préfecture indique que de nombreux contrôles seront mis en place.