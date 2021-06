Plus de 4500 personnes à la marche des fiertés à Rennes

C'est le retour de la marche des fiertés LGBTI, qui n'avait pas eu lieu depuis l'édition 2019 à cause de la crise du covid. Ils étaient très nombreux sous un grand soleil à défiler dans les rues de Rennes après un rassemblement sur le mail François Mitterrand. Une foule aux couleurs de l'arc en ciel, de la musique, et des revendications c'est ce qui manquait à Elian, le président du centre LGBTI de Rennes : "On revient forts cette année avec un public manifestement super chaud donc on est super contents d'être là."

Une fête qui sert aussi à briser l'isolement. Emma est une femme trans, elle bataille pour changer son état civil et elle avait besoin de cette pride pour retrouver la force de lutter : "J'ai fait mon coming-out il y a un an. J'avais à cœur d'être entourée de gens, après une année où on était tous un peu isolés chacun chez soi. C'est la première fois que viens ici pour marcher et être fière de qui je suis." Emma porte une pancarte "LGBTI fière (et en colère)". En colère que la PMA pour toutes ne soit pas encore dans la loi. La revendication revient dans la plupart des slogans de cette marche des fiertés rennaise.