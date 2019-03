Plus de 500 "gilets jaunes" défilent au Mans : de nombreux slogans contre les forces de l'ordre

Par Bertrand Hochet, France Bleu Maine

Des policiers et des gendarmes plus nombreux, plus mobiles et plus visibles pour cette nouvelle mobilisation des gilets jaunes au Mans. Les forces de l'ordre, cibles de nombreux slogans et parfois d'insultes dans cette manifestation régionale qui a duré plus de trois heures sur un parcours sinueux.