Plus de 500 supporters à l'entraînement de l'OGC Nice ce mercredi

L'OGC Nice attire la foule. En pleines vacances, les Azuréens se sont rendus au stade d'entrainement du club à côté du Palais Nikaia. Ils étaient plus de 500 pour voir Dante et ses coéquipiers.

En plus des joueurs, les petits et grands supporters ont pu profiter d'animations, comme des jeux de foot, des distributions de drapeaux et même la possibilité de manger le plat niçois par excellence : la socca.

L'OGC Nice la passion d'une vie - Ludivine, une supportrice

L'ambiance était familiale en fin de matinée. Il faut dire que l'OGC Nice se transmet de génération en génération, comme l'explique Ludivine, maman d'un enfant de quatre ans qui est déjà abonné au stade depuis un an : "J'ai commencé à aller au Ray (l'ancien stade du club) à cinq ans avec mon père. Depuis je ne loupe pas un match. C'est en moi, c'est comme ça. L'OGC Nice est même une sorte de religion. J'ai envie de transmettre ça à mes trois enfants. Mon mari aussi est un passionné."

L'OGC Nice peut être champion de France devant Paris et Galtier

Comme à chaque début de saison, il y a de l'excitation et même quelques rêves, comme celui d'être champion. Léo a 10 ans et il y croit, surtout que la saison dernière l'entraineur de Nice, Christophe Galtier, a signé à Paris : "Nous, on a une équipe, eux les meilleurs joueurs du monde avec Neymar, Messi, Mbappé mais ça ne fait pas du PSG une équipe. Paris qui termine deuxième on l'a déjà vu. Moi je pense qu'on peut jouer le titre."

Des supporters également en colère

Mais avec quelle équipe ? L'OGC Nice, contrairement à Rennes, Lens ou Lyon, n'a pas encore commencé véritablement son mercato. On attend toujours l'officialisation de la première grosse recrue qui serait le suisse du Borussia Mönchengladbach Yann Sommer (33 ans, 33 matchs en Bundesliga pour la saison 2021-2022). Alain est mécontent de ce début de mercato : "On nous prend pour des c.... On nous demande de nous réabonner, on nous fait des promesses mais pour le moment on ne voit personne venir. Le championnat débute très bientôt dans trois semaines et nous n'avons toujours pas de renfort."

Pour le moment le gym n'a pas encore prévu de nouvelles séances ouvertes au public mais ça devrait être le cas juste après le stage au Portugal dans la semaine du 25 juillet.