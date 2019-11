Camarades de classes, enseignants : l'église de Plouider, dans le Finistère, était remplie pour les obsèques de Dylan, Alizée et Steven ce mercredi après-midi. Les trois jeunes sont morts vendredi dans un accident à Ploudaniel.

Plus de 500 personnes aux obsèques de la fratrie tuée dans l'accident de Ploudaniel

Habitants, enseignants et camarades de classes sont venus assister aux obsèques aux côtés de la famille

Plouider, France

Des camarades de classe, des enseignants et des proches : plus de 500 personnes ont assisté ce mercredi après-midi aux obsèques de Dylan, Alizée et Steven, morts vendredi dernier dans un accident de la route à Ploudaniel. Une cérémonie religieuse s'est déroulée à l'église. La disparition de cette fratrie a plongé la petite commune de 2.000 habitants dans le deuil.

Plusieurs professeurs des établissements dans lesquels étaient scolarisés les trois jeunes, âgés de 20, 18 et 15 ans, ont fait le déplacement. "Steven était venu chercher son diplôme de BTS il y a quinze jours", souffle une enseignante, les larmes aux yeux. Bruno a fait le déplacement depuis la Vendée pour être présent. Pendant quatre ans, ils ont vécu ici : "c'était nos voisins, on les a vu grandir pendant quatre ans. Steven et mon fils jouaient tout le temps aux jeux vidéos ensemble. Ils étaient fantastiques ces gosses", lance-t-il.

Nouvelle cérémonie samedi pour les habitants

Une nouvelle cérémonie est prévue samedi à 11 heures dans la salle communale de Plouider pour permettre aux habitants de se recueillir. "On veut montrer à la famille qu'on sera là pour les accompagner", précise le maire.