Plus de 500 personnes défilent à Avignon pour défendre le climat

Avignon, France

Près de 500 personnes ont défilé au centre ville d'Avignon ce samedi après midi à l'appel du groupe "Citoyens pour le climat." Il s'agissait de la 6ème marche organisée en quelques mois pour souligner l'urgence de la situation mondiale et pour réclamer des mesures fortes contre le réchauffement climatique. Dans le cortège -qui a marché entre la Cité administrative et la place du Palais des Papes- des représentants de partis politiques et de syndicats mais surtout des citoyens -de toutes opinions politiques- venus dire leur inquiétude et leur impatience : "ne nous regardez pas , rejoignez nous" ont scandé les manifestants.

"Changeons le système, pas le climat"

On a noté également la présence de riverains de l'aéroport d'Avignon (particulièrement exposés aux nuisances sonores et à la pollution aérienne) ou encore des membres du collectif "Sos Barthelasse" qui se bat pour préserver le capital végétal de l’île de la Barthelasse. A 6 mois des élections municipales, les manifestants ont aussi voulu lancé un message en direction des futurs élus pour leur demander de prendre localement des mesures concrètes dans plusieurs domaines : les transports, l'isolation des bâtiments, l'éclairage public, les repas bio dans les cantines etc.

Un couple d'Avignon venu avec ses trois enfants : une évidence pour cette maman Copier

Les manifestants ont lancé un appel en direct des futurs élus à 6 mois des municipales Copier

"Ne nous regardez pas, rejoignez-nous !" © Radio France - Daniel Morin