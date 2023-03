Plus de 5000 coureurs attendus au 12ème marathon de Montpellier

42km195 : la distance officielle du marathon sera bien respectée cette année à Montpellier, après le couac de l'an passé et les 395 mètres de trop qui avaient amené des coureurs à porter réclamation. Les parcours du marathon et semi-marathon ont fait l’objet d’un mesurage « officiel » par les juges arbitres du comité régional d’athlétisme et sous la supervision de la Fédération Française d’Athlétisme.

Départ à 8H30 et arrivée place de Thessalie, dans le quartier Antigone Montpellier, les coureurs passeront également par Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Carnon et Palavas-les-Flots . En plus du marathon et du semi marathon , un marathon relais et une marche nordique.

carte du marathon de Montpellier 2023 - Site Montpellier Métropole

La circulation et le stationnement seront interdits dans les rues comprises dans le parcours de 6H à 16H , il y aura aussi des perturbations dans le trafic des trams :

Les perturbations sur le réseau TaM

Tramway : Lignes 1, 3 et 4

Bus : Lignes 8, 9, 14, 18, 21, 28, 29, 31 et 35

Un poste de commandement interservice est ouvert à partir de 8h pour permettre à la population de joindre l'organisation :

04 67 34 73 20

Le Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole organisateur de l'épreuve veut un marathon éco responsable, pas de bouteilles d'eau en plastique sur les ravitaillements, mais des gobelets en carton recylcable remplis par les bénévoles, les coureurs pourront aussi apporter leur gourde et les remplir au ravitaillement avec des douchettes sur place.