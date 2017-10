Plus de 5000 fonctionnaires en colère ont manifesté ce mardi dans les rues de Montpellier

Forte mobilisation des fonctionnaires qui défilaient ce mardi partout en France pour protester contre une série de mesures les concernant. A Montpellier, ils étaient plus de 5000 (3500 selon la police, 6500 selon les syndicats) à défiler entre le jardin du Peyrou, la gare St Roch et la Comédie

On peut parler d'un sérieux coup de semonce à l'encontre d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Les fonctionnaires se sont fortement mobilisés ce mardi dans les rues de Montpellier. Ils protestaient contre une série de mesures les concernant: rétablissement de la journée de carence, suppression de 120.000 postes d'ici la fin du quinquennat ou encore gel des rémunérations. Et pour la 1ère fois depuis 10 ans, tous les syndicats sans exception appelaient à faire grève et à descendre dans la rue.

A Montpellier, ils étaient plus de 5000 (3500 selon la police, 6500 selon les syndicats) à défiler entre le jardin du Peyrou, la gare St Roch et la place de la Comédie. Un cortège très important au sein duquel étaient représentés tous les métiers de la fonction publique.

Des manifestants qui dans l'ensemble ne digèrent pas les propos tenus à leur encontre par le chef de l'état. En traitant de "fainéants, de cyniques ou d'extremistes" ceux qui restent opposés à sa réforme du code du travail, Emmanuel Macron s'est mis les fonctionnaires à dos. Et dans les rues de Montpellier ce jeudi, on rivalisait d'imagination, pour dénoncer les insultes du chef de l'état.

Des lunettes et des slogans pour répondre aux "insultes" d'Emmanuel Macron © Radio France - Guillaume Roulland

Une enseignante d'un collège montpelliérain dans la manifestation © Radio France - Guillaume Roulland

