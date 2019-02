Plus de 550 personnes rassemblées contre l'antisémitisme à Mont-de-Marsan

À Mont-de-Marsan, plus de 550 personnes ont répondu à l'appel d'associations, de syndicats et de partis politiques pour dire non à l'antisémitisme, pour dire "ça suffit" face à la multiplication des actes antisémites en France.

Comme dans toute la France, des rassemblements étaient organisés ce mardi soir dans les Landes pour signifier le refus de l'antisémitisme : plus de 550 personnes ont répondu présent à Mont-de-Marsan, devant le Mémorial des enfants juifs déportés, quelques heures seulement après de nouvelles dégradations : la profanation de 50 stèles juives dans un cimetière en Alsace.

A #MontDeMarsan, plus de 550 personnes unies et rassemblées contre l'#antisémitisme devant le mémorial des enfants juifs déportés.

Une foule qui réjouit Régine, 81 ans. "J'aurais pu être un de ceux-là", dit-elle en pointant du doigt les noms des enfants juifs déportés pendant la Seconde guerre mondiale, et inscrits sur le Mémorial montois, dans le parc Jean Rameau. Elle, l'enfant d'un père juif et d'une mère catholique. _"Si les gens se mobilisent, on ne pourra pas revivre ces heures noires,_explique-t-elle, et je suis touchée de voir tout ce monde ce soir".

C'est important de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ces actes antisémites

Plusieurs centaines de personnes réunies pour une courte cérémonie, pour dire "ça suffit", pour "faire nombre, pour le symbole, montrer que certaines personnes ont encore de la mémoire, du respect", soulignent certains d'entre eux. Une cérémonie au cours de laquelle un texte a été lu par Mallaury, 19 ans, un poème lu par Mylan, 11 ans, avant une minute de silence et la diffusion de la chanson de Louis Chedid, Anne ma sœur Anne. "Elle ressort de sa tanière, la nazi-nostalgie / Croix gammée, bottes à clous, et toute la panoplie / Elle a pignon sur rue, des adeptes, un parti / La voilà revenue, l’historique hystérie !", dit notamment ce texte.

Mallaury, 19 ans, a lu un texte pour dire "ça suffit" à la montée de l'antisémitisme en France © Radio France - Marie Rouarch

Dans la foule, beaucoup de parents venus avec leurs enfants. C'est le cas de Fanny, accompagnée de son fils Jules, 15 ans. L'antisémitisme, on en parle beaucoup dans cette famille qui compte une aïeule "Juste parmi les Nations" pour avoir caché deux enfants juifs pendant la guerre 1939-1945. Mais la mère de famille n'en est pas moins inquiète, "de peur que l'histoire se répète alors que les témoins directs de la Shoah disparaissent. Ce qui se passe aujourd'hui est de mauvais augure. Il faut être là pour transmettre, pour dire aussi que rien n'est banal et surtout pas ces actes-là".

Deux autres rassemblements étaient également organisés ce mardi soir, à Tarnos et à Dax, où un arbre de la liberté a été planté en face de l'esplanade des Justes et de l'hôtel de ville.