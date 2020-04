Confinement : plus de 560.000 Bretons vivent seuls

Depuis le 17 mars nous sommes contraints de rester chez nous pour éviter la propagation du coronavirus. En appartement ou en maison, les Français ne sont pas tous égaux face à cette situation. L'Insee publie ce mardi 21 avril une étude qui montre de grandes disparités dans le pays. Plus de cinq millions de citoyens vivent en effet dans un logement suroccupé c'est-à-dire "au nombre de pièces insuffisant", soit environ 8% des Français. La situation n'est évidemment pas la même en ville ou à la campagne.

2.5 millions de Bretons sont confinés dans une maison

La Bretagne reste plutôt épargnée. Selon l'institut de statistiques, sur les 3,2 millions d'habitants que compte la Région, seuls 77.500 vivent ans un logement suroccupé, soit un peu plus de 2% de la population bretonne. C'est en Ille-et-Vilaine que l'on retrouve le plus de personnes dans cette situation. Plus de 2,5 millions de Bretons ont la chance de vivre ce confinement dans une maison. Une fois de plus, le nombre de personnes confinées dans un appartement est plus important en Ille-et-Vilaine (299.386 personnes).

13% des plus de 75 ans en situation de pauvreté

De nombreux experts ont alerté sur la difficulté de vivre ce confinement dans la solitude. En Bretagne, 566.200 personnes sont pourtant seules chez elles. Ce sont majoritairement des femmes, âgées de plus de 60 ans. Quasiment 13% des personnes de plus de 75 ans qui vivent seuls sont en situation de pauvreté, soit près de de 18.000 Bretonnes et Bretons.

Lors de son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron a d'ailleurs promis une aide financière pour les personnes les plus démunies afin de les aider à surmonter les difficultés causées par la crise sanitaire.