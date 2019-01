Plus de 580 logements détruits dans le quartier de la Devèze à Béziers

Un chantier important vient de débuter dans le quartier sensible de la Devèze à Béziers (Hérault). Près de 127 millions d'euros sont investis pour rénover et améliorer le cadre de vie de ces 4.600 habitants. Sept bâtiments seront démolis à l'aide d'une grignoteuse d'ici 2022.

Le quartier de la Devèze à Béziers (Hérault) est sur le point d'être transformé. D’importants travaux viennent de commencer. 581 logements vétustes seront détruits d’ici 2022 dans le cadre d’un vaste plan de renouvellement urbain. Un investissement de près de 127 millions d’euros.

Quatre ans de travaux

Sept bâtiments seront démolis d’ici 2022 . Plus de 2.000 habitants devront être relogés d’ici-là. L’opération a commencé courant 2018. Tous les locataires actuels ne pourront pas rester dans ce quartier de la Devèze. C'est l'un des 200 quartiers sensibles inscrits au nouveau programme de renouvellement urbain. L'objectif est d’avoir une plus grande mixité sociale et améliorer le cadre de vie des habitants. Ce quartier a été construit au début des années 70. Aujourd'hui, 4.605 habitants vivent dans cet espace de 48 hectares.

Ces travaux vont faire du bien au quartier. Nous sommes bien trop nombreux ici expliquent Lucienne et Paulette. Elles habitent ici depuis 40 ans. Copier

Le premier bâtiment a été achevé en 1972.

« Ce quartier, composé de nombreux logements sociaux, était vieillissant explique Gérard Abella, le président de l'Office Public de l'Habitat (et maire de Boujan-sur-Libron). Une trop grande concentration d'habitations au même endroit. Ces constructions sont d’un autre temps explique-t-il. C'était une nécessité de rénover cet espace ».

L’immeuble Boniface (31 logements) est le premier concerné par ce chantier hors norme. Le démantèlement a commencé le 5 décembre dernier. Des entreprises interviennent pour désamianter, puis démonter les fenêtres, les portes, les tuyauteries des radiateurs etc. Les matériaux seront ensuite recyclés.

Les habitants sont tiraillés entre sentiment d’abandon et immense espoir

En septembre 2019, deux autres bâtiments (Finale-Lognos-Carrère et Gaudin Terrain ) seront détruits. Les bâtiments les plus importants seront démolis en 2020 et courant 2021. Il est difficile pour certains habitants de quitter les lieux. Il y a bien des réfractaires, mais nous trouvons toujours une solution rajoute l’Office public HLM. De nombreux locataires ne veulent pas quitter ce quartier. Ils y sont attachés. Surtout les plus âgés, ceux qui sont là depuis le début.

Les locataires récalcitrants peuvent être expulsés après trois offres de relogement explique Christian Pouget, sous-préfet de Béziers Copier

Les bâtiments démolis ne seront pas reconstruits

L’A.N.R.U (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), ne permet pas de reconstruire des logements sociaux sur les terrains libérés. Cependant une dérogation a été accordée pour permettre à une minorité de ménages de s’installer sur la future opération dite « Villa Rosa». Il est prévu de construire une soixantaine logements sociaux avec une accession à la propriété pour ceux qui le souhaitent.

Ceux qui habitent le quartier sont prioritaires

Des petites villas seront construites. "L’idée est d’en faire un quartier résidentiel" rajoute le président de l’office HLM. La démolition avec l'aide d'une grignoteuse devrait débuter fin janvier voire début février. Pas de démolition spectaculaire à la dynamite, d’abord pour des questions de sécurité, et ensuite pour des raisons environnementales.

Il est prévu aussi de démolir l’école les Oliviers (maternelle et élémentaire) et de construire un nouveau groupe scolaire. L’implantation d’équipements et d’infrastructures publics, est budgétisée comme par exemple un pôle des arts de la scène et du spectacle. Pour mémoire, 801 logements ont déjà été détruits dans ce quartier de la Devèze, lors du premier ANRU 1.

Michel est responsable du service de proximité à l'Office HLM. Il habite ici depuis le début des années 70. Il a vu évoluer ce quartier Copier

Le quartier de la Devéze, en bas en droite du document © Radio France - Stéfane Pocher

Les entrées des immeubles concernées ont été murées et grillagée pour empêcher les jeunes d'entrer © Radio France - Stéfane Pocher

L'Office Public de l'Habitat De Béziers Méditerranée, c'est 6.300 logements. 90 % du parc est à Béziers. Le reste se trouve dans l'agglomération et une partie à Agde et Lespignan.