Depuis la mise en place du couvre-feu, les forces de l'ordre ont effectué plus de 600.000 contrôles et dressé près de 60.000 procès-verbaux. Les contrôles sont renforcés depuis ce week-end.

Plus de 600.000 contrôles depuis le début du couvre-feu

Depuis la mise en place du couvre-feu le 16 janvier, les forces de l'ordre ont effectué plus de 600.000 contrôles et dressé près de 60.000 procès-verbaux a indiqué ce dimanche soir Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement au péage de Buchelay, dans les Yvelines, pour assister à un contrôle sur l'A13.

Davantage de contrôles depuis samedi

Le ministre de l'Intérieur a annoncé "une augmentation de plus de 30% de des contrôles" depuis samedi et cela va continuer "dans les jours à venir", prévient-il. 65.000 contrôles ont été effectués en France pour la seule journée du samedi 30 janvier et 6.000 verbalisations dressées.

"Beaucoup d'établissements qui recevaient du public, quasiment 400, ont été verbalisés également pour des jauges qui n'ont pas été tenues sanitairement", a précisé le ministre. "Les Français doivent savoir qu'après 18 heures, ils ont beaucoup de chance de se faire contrôler et donc d'être verbalisés", a prévenu Gérald Darmanin.