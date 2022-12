Plus de 6000 armes récupérées dans les Pyrénées-Atlantiques

Il y une semaine, le ministère de l’Intérieur avait lancé une vaste opération, inédite en France, pour permettre à tous les particuliers d’abandonner leurs armes détenues de façon illégale, sans aucun risque de poursuite. Il y avait 300 points de collecte partout en France. Dans les Pyrénées-Atlantiques, c'était au commissariat de Pau et à la Gendarmerie d'Ustaritz.

Au total, plus de 6000 armes et plus de 32 000 munitions ont été abandonnées dans les Pyrénées-Atlantiques. "Ce sont des chiffres très importants", explique le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, Théophile de Lassus. "Nous avons eu plus d'armes et de munitions abandonnées du coté Pays basque que du coté Béarn. Parmi les armes collectées, ce sont majoritairement des fusils et un peu moins d'armes de poing, de type pistolet."

Si vous n'avez pas pu profiter de cette opération pour déclarer ou abandonner une arme, vous pouvez continuer à le faire tout au long de l'année sur le site internet du ministère de l'intérieur ou en appelant la gendarmerie ou le commissariat le plus proche de chez vous.