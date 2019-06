Plus de 6000 personnes dans les rues de Strasbourg pour la Gay Pride

Des homos, des trans, des bi et des hétéros, peu importe, ils sont tous ensemble sous la bannière arc en ciel au rythme des beats frénétiques technoïdes. Un cortège entre fête et revendications. Eric défile avec Manuelo, son compagnon. "Il faut, dit-il, qu'on prouve qu'on est là et qu'on a des droits comme tout le monde. On a avancé sur beaucoup de choses mais pas sur tout". Eric parle notamment d'adoption. Car même si elle est désormais possible pour tous les couples mariés, il existe encore des freins liés à de vieux clichés, comme "les homos risquent de faire des enfants homos".

Sur un char © Radio France - Olivier Vogel

Le conseil de l'Europe dans la Gay Pride

Parmi les chars, celui de du Conseil de l'Europe qui soutient toutes la Gay Prides dans tous les pays, alors que plusieurs pays interdisent encore ces marches de la fierté homosexuelle.

Pink Bloc

Une 30aine de militantes Pink Bloc ont manifesté tout au long de la Gay Pride strasbourgeoise pour fustiger la récupération commerciale de cette marche et promouvoir une lutte moins festive, plus politique et anticapitaliste.

Dans son dernier rapport qui vient d'être publié, l'association SOS Homophobie parle de 2018 comme d'une année noire avec une augmentation de 15% des agressions homophobes par rapport à l'année précédente.