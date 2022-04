Plus de 6000 supporters ont assisté à l’entraînement du RC Lens dans une ambiance de folie à Bollaert

Plus de 6.200 supporteurs ont assisté à l’entraînement public du RC Lens ce mercredi matin au stade Bollaert. Privés de derby, les supporters ont tenu à encourager les sang et or dans une ambiance de folie, digne d'un match.

Ce mercredi 13 avril, le stade Bollaert a vibré comme un jour de match. Plus de 6.200 supporteurs ont assisté à l’entraînement public du RC Lens ce matin. Un entrainement ouvert au public qui a rencontré un franc succès, en pleine période de vacances scolaires et à quelques jours du derby face à Lille.

Les supporters lensois ont mis une ambiance de folie à l'entraînement

Les supporters lensois sont privés de derby, cet entraînement était donc l'occasion de venir encourager les sang et or avant leur match samedi face aux lillois. L'ambiance est montée dès l'entrée des joueurs sur la pelouse au bord du terrain, ils sont des milliers de supporters à donner de la voix : "C'est trop cool, l'ambiance est exceptionnelle, on dirait qu'on est dans un match. Comme on ne sera pas là pour le match face à Lille il faut leur donner beaucoup d'encouragement à l'entrainement" Cet entrainement ouvert au public, c'est l'occasion de voir les joueurs de plus près, Yohann et Léo, ont les yeux rivés sur Jonathan Clauss : "Il est dans l'équipe bleu, il vient de faire un super centre. Je suis trop ému, je suis trop content. Pour moi c'est le meilleur joueur du monde."

Au stade Bollaert, les supporters lensois ne le cachent pas ils sont déçus, dépités de ne pas pouvoir assister au match samedi face à Lille alors ce dernier contact avec les joueurs, c'est l'occasion de leur faire passer un message pour Aurélie : "C'est pour leur dire allez tu vas y arriver même si on ne peut pas venir samedi, aujourd'hui on est là. Ils vont tout déchirer. L'ambiance est géniale, il faut dire qu'on est le meilleur public de France. On est une famille, d'ailleurs Jean Louis Leca l'a dit quand il nous entend chanter il aimerait nous faire un câlin, nous aussi on aimerait pouvoir leur faire un câlin."

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise a offert une séance de dédicace aux supporters © Radio France - Romane Porcon

Une fois l'entraînement terminé, les joueurs sont venus saluer leur public sous un nuage de fumigènes rouge et jaune. Franck Haise lui n'a pas pu résister à l'appel des jeunes supporters. L'entraîneur du RC Lens a signé des ballons et des maillots pour le plus grand plaisir des fans, un plaisir partagé pour Franck Haise : "C'est magnifique, il y a peu d'endroits où on a la chance de faire des séances d'entrainements avec un public comme ca et c'est juste exceptionnel. Certains en Ligue 1 aimeraient avoir cette ambiance là. Les joueurs ca leur a fait du bien, on a connu beaucoup de ferveur dimanche et là c'est une belle reconnaissance, on donne beaucoup et on reçoit beaucoup." Le RC Lens doit maintenant offrir à ses supporters un beau match ce samedi 16 avril, le coup d'envoi est prévu à 21 heures.