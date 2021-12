Plus de 700 employés du médico-social dans la rue à Bayonne

Entre 700 et 800 travailleurs sociaux et professionnels de l'aide sociale à l'enfance mobilisés ce mardi à Bayonne. Ils ont demandé davantage de moyens, une revalorisation financière et la reconnaissance de leurs métiers.

Ils étaient 700 selon la police, 800 selon les organisateurs. Les travailleurs sociaux et professionnels de l'aide à l'enfance étaient dans la rue ce mardi 7 décembre à Bayonne. Partis du carreau des Halles, ils ont marché jusqu'au conseil départemental. Dans cette mobilisation à l'appel du syndicat UNSA, ils dénoncent entre autres un manque de moyens, et une revalorisation financière pour l'ensemble des personnels.

Ils parlent aussi d'une situation qui se dégrade, à tel point que certaines structures sociales vont devoir réduire leur capacité d'accueil.

Partis du carreau des halles, les employés du médico-social ont marché jusqu'au conseil départemental à Bayonne © Radio France - Franck Dolosor

Dans le secteur, les difficultés étaient déjà bien réelles et la crise sanitaire n'a rien arrangé. Myriam Oxandabaratz de la CGT est infirmière puéricultrice à Hasparren pour le conseil départemental : "le gel du point d'indice provoque le blocage de nos salaires depuis 11 ans, les sous-effectifs, les départs à la retraite et arrêts maladie qui ne sont pas remplacés compliquent la situation un peu partout".

Faute de personnel, certains établissements vont même devoir réduire le nombre de patients pris en charge. Xan Brialy du syndicat LAB et infirmier dans un centre médico-psychologique sur Saint-Jean-de-Luz-Hendaye dénonce que "les politiques libérales des dernières décennies ont détruit le service public. On constate qu'on travaille mal face aux personnes les plus vulnérables".

Emmanuelle accompagne des personnes en difficultés suite à des placements par la justice. Les professionnels déplorent que le secteur n'attire plus les jeunes et que beaucoup d'entre eux terminent même par faire le choix d'une reconversion. "On ne nous donne pas les moyens pour assurer la sécurité des publics les plus en difficultés" critique cette professionnelle de Bayonne.

Les employés de l'hôpital de la côte basque ont bien touché une prime de 183 euros, mais ce mardi, dans le cortège, les manifestants ont dénoncé que beaucoup de professionnels du privé ont été oubliés par le Segur de la Santé.