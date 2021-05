Plus de 700 personnes réunies pour le défilé du 1er mai 2021 à Cherbourg, décidées à "reconquérir la rue ! "

660 personnes selon la police, 1000 selon les syndicats, se sont réunies pour défiler dans le centre ville de Cherbourg ce samedi 1er mai 2021, à l'appel d'une intersyndicale.

Un 1er mai festif , au rythme de l'Internationale ou du Chant du partisan, où l'on est avant tout de se retrouver et de retrouver la rue, alors que l'an dernier les militants ont été privés de rassemblements, à cause de la pandémie du Covid-19.

"c'est la tradition"

Le premier mai c'est avant tout une tradition pour la majorité des participants, le rendez-vous des mobilisations sociales à ne pas manquer, et encore plus cette année. Alors que derrière la crise sanitaires, disent les syndicats, les dossiers sont nombreux : le manque de moyens à l'hôpital surtout, dans les écoles, mais aussi les réformes des retraites et de l'assurance chômage. "Il faut rester vigilant, dit Guy, habitué des cortèges du 1er mai. On se retrouve enfin, on reprend du souffle; et il en faudra pour tout ce qui nous attend après le déconfinement. "

Appel à la convergence des luttes

Un 1er mai festif donc à Cherbourg, mais déterminé : les participants bien décidés à reconquérir la rue...et les lieux de culture : les manifestants du 1er mai ont rejoint en fin de défilé ceux qui devant le théâtre de Cherbourg, dénoncent la fermeture des lieux culturels.

4 autres rassemblements se sont déroulés ce samedi 1er mai dans la Manche, à Granville, Avranches, Coutances et Saint-Lô.