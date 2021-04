Plus de 700 vaccins administrés par jour au méga centre Savoieexpo

Les doses distribuées ont doublé depuis la semaine dernière. Depuis ce lundi, 720 personnes sont vaccinées par jour au méga centre de vaccination Savoieexpo. A partir du 16 avril, les plus de 60 ans pourront eux aussi prendre rendez-vous.

L'objectif sera d'augmenter le nombre de personnes vaccinées à Savoieexpo en mai, mais sans date précise pour le moment. "Nous pouvons ouvrir jusqu'à 20 lignes de vaccination, mais ça dépend de l'approvisionnement des vaccins sur lequel nous n'avons pas de pouvoir", explique Emmanuel Clavaud, le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Savoie.

Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes travaillent pour faire tourner le centre. "A pleine capacité, nous aurons environ 65 personnes pour activer l'intégralité du système", ajoute Emmanuel Clavaud.

Un taux de vaccination supérieur à la moyenne nationale

Le taux de vaccination du département est supérieur à la moyenne nationale de 16%. "Sur la population générale, on est à 17% qui a reçu une première injection en Savoie", détaille Loïc Mollet, le Directeur de la délégation départementale de Savoie de l'Agence Régionale de Santé. "Parmi les personnes de plus de 75 ans, plus de 70% ont reçu une première injection et 38% qui ont eu les deux. Donc plus d'un tiers de la population de plus de 75 ans est vaccinée avec les deux doses."

En Haute-Savoie, 13,3% de la population a reçu sa première dose.