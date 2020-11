France Bleu est la radio des Restos du Cœur. Ce mardi 24 novembre marque le lancement de la campagne hivernale des Restos. Chaque semaine ce sont plus de 7.000 personnes qui bénéficient de l'aide de l'association en Savoie et en Haute-Savoie..

Plus de 7 000 bénéficiaires des Restos du Cœur chaque semaine en Savoie et Haute-Savoie

35 ans que les Restos existent, et toujours plus de bénéficiaires (illustration)

C'est parti ce mardi 24 novembre pour la 36eme campagne des Restos du Cœur.

L'année dernière 875.000 personnes ont été aidées en France par l'association et 136 millions de repas ont été distribués. Au total, en Savoie et Haute-Savoie, on compte actuellement un peu plus de 7.000 bénéficiaires chaque semaine. Des chiffres stables mais les bénévoles s'attendent à une hausse des demandes cet hiver à cause de la crise économique et de la crise sanitaire. Cette année par exemple, les demandes de RSA ont fortement augmenté en Savoie et en Haute-Savoie (+ 16 à 19%).

Plus de 700 bénévoles en Savoie et Haute-Savoie

Environ 250 bénévoles sont en ce moment sur le terrain dans toute la Savoie. Un engagement à souligner car ce n'est pas toujours facile, notamment lors de la distribution de l'après-midi. "C'est une ambiance particulière".

Certaines personnes ont vraiment de grosses problématiques, il faut pouvoir l'encaisser", témoigne Alain Vesz, bénévole

Alain Vesz est en charge de l'approvisionnement des 11 centres savoyards. "Des fois il y a des gens qui ont vraiment de grosses problématiques et il faut pouvoir l'encaisser. _D'autres ont parfois des sautes d'humeur car ils n'ont pas envie de venir quémander_. Ils ne sont pas donc forcément sympas, à nous de faire abstraction et de garder le sourire même si on en n'a pas forcément envie."

Les Restos du Cœur en Haute-Savoie comptent 470 bénévoles, répartis sur les sept centres du département.

