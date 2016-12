Plus de 740 000 entrées dans les cinémas de Bourges et Châteauroux en 2016

Selon les professionnels du cinéma, 2016 s'annonce comme une année record pour la fréquentation des cinémas en France avec près de 210 millions d'entrées. Dans le Berry, les cinémas de Bourges et Châteauroux comme les petits cinémas ruraux ont réalisé aussi une belle année 2016.

Les berrichons ont été nombreux à se rendre dans les salles obscures en 2016. Le Méga CGR de Bourges a enregistré près de 490 000 entrées, soit 20.000 de plus que l'an dernier. Du côté de Châteauroux, le Cinémovida réalise 250 000 entrées. Une fréquentation aussi bonne que l'an passé

Succès du film Médecin de Campagne avec François Cluzet à Argenton

Les cinémas ruraux tirent aussi leur épingle du jeu. L' Eden Palace d'Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre totalise 27.000 entrées avec de belles réussites, comme le film "Médecin de Campagne" avec François Cluzet qui a rassemblé près de 600 spectateurs. Le cinéma Le Moderne de Saint-Amand-Montrond a également vendu près de 30.000 places en 2016.

Rogue One et Vaiana en tête des entrées pendant les fêtes de fin d'année

Les cinémas berrichons comptent d'ailleurs sur la fin de l'année et les vacances scolaires pour finir l'année en beauté. En ce moment, les deux films qui cartonnent sont "Rogue One", le dérivé de la saga Star Wars et le dernier Disney, "Vaiana, la légende du bout du monde".