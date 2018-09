Alors qu'une commission d'expertise était attendu ce matin à la maternité du Blanc, fermée depuis deux mois et demi, des dizaines d'élus ont investi le site pour empêcher la tenue des auditions.

Plus de 70 élus tentent d'empêcher la tenue de la commission d'experts

Le Blanc, France

Moins d'une semaine après la grande manifestation qui a réuni près de 5.000 personnes pour sauver la maternité du Blanc, les élus brennous ne démobilisent pas. Ce jeudi matin, plus de 70 d'entre eux menée par la maire du Blanc Annick Gombert et le président du Parc Naturel régional Jean Paul Chanteguet, se sont retrouvés à 7h30 pour empêcher la tenue de la commission d'experts censée auditionner des professionnels de santé. La commission d'expertise, présidée par Evelyne Poupet, la directrice des hôpitaux de Châteauroux et du Blanc, doit décider de l'avenir de la maternité. Ils bloquent la réunion depuis 2 heures.

La maternité du Blanc a été fermée fin juin, au départ temporairement, faute de personnels suffisants pour assurer la sécurité des patientes, selon l'ARS. Elle devait rouvrir en septembre. Depuis la date est sans cesse reculée.