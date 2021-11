Plus de 8.000 abonnés au compte #BalanceTonBar à Montpellier

Le mouvement #BalanceTonBar, pour dénoncer l'insécurité et les agressions dans les bars de Montpellier, rassemble déjà plus de 8.000 abonnés sur Instagram. Des dizaines de témoignages édifiants y sont déjà publiés.

Créé il y a 10 jours seulement, la page Instagram BalanceTonBar à Montpellier a déjà plus de 8.000 abonnés. Cette initiative vient de Belgique, il s'agit de dénoncer les agressions dont sont victimes les clients, et surtout les clientes dans les bars. Agressions et insultes venant d'autres clients ou même du personnel.

Les témoignages publiés sont édifiants. Beaucoup de jeune femme dénoncent le comportement des videurs ou des barmen.

"Quand c'est son tour, elle, je lui fouille la chatte."

"Les videurs sont toujours violents. Une fois, ils ont sorti une fille des toilettes par la force parce qu'elle prenait trop de temps. Ils lui ont arraché son tee-shirt, elle s'est retrouvée à la porte, nue."

"Il y a deux ans environ, j'étais pas mal éméchée, je rencontre un mec avec qui ça se passe plutôt bien. Et là le barman se met à nous jeter des capotes en disant "baise la fort ce soir". Je me suis sentie tellement honteuse, j'avais juste envie de disparaître."

"C'est un bar où je vais régulièrement avec des amies. Les videurs nous ont toutes draguées. Un soir, je sors seule pour rentrer plus tôt. Un des videurs m'a suivie jusque sur l'Esplanade, a tenté de me toucher à plusieurs reprises alors que je lui disais clairement que je ne voulais pas. Aujourd'hui il m'envoie des messages d'insultes."

"Il y a deux mois, une meuf de mon groupe rentre dans le viseur d'un videur. Il dit tout haut "quand c'est son tour, elle, je lui fouille la chatte".

"Le videur qui s'occupait de moi m'a touchée avec beaucoup d'insistance. Puis a terminé en vidant littéralement mon sac par terre. Aux yeux de tous, toutes mes affaires intimes, tampons, serviettes, pilules... C'est le second videur qui m'aidé à tout ramasser, en demandant à son collègue d'arrêter ses conneries."

"J'ai repris connaissance allongée devant la porte du bar."

Certains témoignages dénoncent aussi le phénomène mis en lumière depuis plusieurs semaines, la drogue du violeur au GHB. "Après un seul verre je me suis sentie, perte de contrôle, l'impression d'être un chewing-gum, et de ne plus rien maîtriser. Je me suis effondrée et j'ai repris connaissance allongée par terre devant le bar. Crises d'angoisse, spasmes, tête qui tourne... Je ne comprenais rien."

France Bleu Hérault a rencontré Julie, 24 ans, qui raconte une agression subie en 2014 dans un bar de Montpellier.

"Tu m'as chauffé toute la soirée avec ta tenue."

"C'était une soirée lambda un vendredi ou samedi soir avec une amie. À un moment, un vigile que je n'ai pas vu arriver m'a attrapée de force par le bras. Ça me faisait mal. Il m'a forcée à aller aux toilettes des hommes. _Et là, il a commencé à me dire "_Tu m'as chauffé toute la soirée avec ta tenue." Et puis après, il a essayé de m'embrasser, de me toucher les fesses. Bon, j'étais un peu éméchée, mais pas tant que ça. J'ai entendu au loin mon amie avec qui j'étais dans la soirée. J'ai crié son nom. Elle a réussi à ouvrir la porte. Elle lui a passé un savon. Je ne sais pas ce qu'elle a dit exactement. Je pense que je réalisais pas l'ampleur de la situation."

"Mon cerveau est complètement amnésique, mais tout m'est revenu en flash-back avec toutes ces histoires de #BalanceTonBar. Je pense que c'est très bien cet effet de chaîne parce que les langues se délient et qu'enfin, on en parle. À l'époque, je me sentais un peu honteuse de ce qui venait de m'arriver et je ne savais pas que c'était vraiment une agression."

Témoignage d'une montpelliéraine agressée dans un bar

