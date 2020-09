Pour éviter les rassemblements de milliers de personnes lors d'un weekend portes ouvertes en cette période de crise sanitaire, la SPA lance ce lundi le "mois de l'adoption" dans ses 62 refuges et Maisons, en espérant faire adopter une grande partie des 8.558 animaux récupérés durant l'été.

Plus de 8.000 animaux abandonnés cet été, la SPA lance le "mois de l'adoption"

Vous rêvez d'adopter un chien ou un chaton ? Les 62 refuges et Maisons SPA vous ouvrent leurs portes durant les trois prochaines semaines. L'association, qui a recueilli 8.558 animaux cet été, lance ce lundi le "mois de l'adoption" pour éviter "le rassemblement de milliers de visiteurs sensibles à la cause animale lors des journées portes ouvertes" en cette période de crise sanitaire.

3.300 chatons en attente d'un foyer

L'association a notamment recueilli davantage de chatons que les années précédentes en juillet et août. "Le confinement n'a pas permis de réaliser de stérilisation et de nombreuses portées ont été amenées dans les refuges", explique-t-elle dans un communiqué. "Il est donc plus que nécessaire de trouver une famille responsable à nos 3.300 petits protégés à l'occasion de cette opération spéciale", estime Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.

L'association se félicite toutefois d'un point positif : la diminution non négligeable du nombre des abandons de chiens (-14%).