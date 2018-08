Paris, France

84% des cadres franciliens interrogés par Cadremploi envisagent d'aller vivre ailleurs et 70% d'entre eux pourraient faire leurs cartons dans les trois prochaines années. Le coût de la vie est le premier facteur d'insatisfaction.

90% des candidats au départ souhaitent trouver de meilleures conditions de vie. Plus d'un sur deux n'est pas satisfait de sa situation professionnelle en Île-de-France et rêve d'un climat plus doux.

La plupart des insatisfaits vivent et travaillent en banlieue (57%). Ils regrettent le temps passé dans les transports. Les trois quarts déclarent mettre plus de trente minutes pour se rendre chaque jour sur leur lieu de travail.

62% des insatisfaits occupent des professions intermédiaires et ils sont majoritairement âgés de plus de 56 ans (59%). Les cadres supérieurs qui gagnent mieux leur vie et les jeunes qui aiment l'agitation de la vie parisienne se plaisent un peu plus à la capitale.

Le top 5 des villes préférées