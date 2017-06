Plus de 800 000 repas distribués cet été par les Restos du Coeur

La journée mondiale de lutte contre la faim se déroule le 15 juin. Pourtant, dans notre département, plusieurs milliers de personnes n'arrivent toujours pas à se nourrir. Les Restos du Cœur ont distribué plus de 1,2 million de repas l'année dernière dans les Alpes-Maritimes.

Des étagères pleines de briques de lait, de conserves de haricots, de carottes, de petits-pois. Alors que la campagne d'hiver des Restos du Cœur s'est achevée il y a quelques semaines, la fréquentation des 15 centres du département ne baisse pas. L'année dernière, l'association fondée par Coluche a distribué plus de 1.2 million de repas. Et le chiffre devrait encore augmenter. L'antenne départementale prévoit de donner plus de 800 000 repas cet été.

"Nous sommes à bloc tout l'été"

Entre les cours de français, la préparation des maraudes et la gestion des stocks de nourriture, la dizaine de bénévoles présente au centre de Nice Vérany n'arrête pas, été comme hiver. "Nous sommes à bloc, à bloc, à bloc tout l'été, résume Nadia, la gestionnaire du centre, toujours son téléphone portable en bandoulière. L'été nous ne sommes ouvert que deux jours par semaine contre quatre en hiver. On doit donc distribuer en une seule fois les 550 familles qui viennent ici."

Dans le petit bureau qui sert à la fois d’entrepôt de nourriture, de produits de première nécessité et lieu d'accueil des familles, Jacky s'occupe des inscriptions pour la neuvième année consécutive. "Pendant les périodes d'inscriptions, nous n'arrêtons pas. Nous sommes les seuls à distribuer des repas entièrement gratuits. Et cette année la demande est d'autant plus forte que les Restos ont rehaussé les barèmes d'accueil. Nous nous préparons à accueillir 30% de personnes en plus. Sans nous, elles feraient quoi ? Elles ne mangeraient pas."

Cette année la demande est d'autant plus forte que les Restos ont rehaussé les barèmes d'accueil. © Radio France - Florian Cazzola

650 bénévoles dans les Alpes-Maritimes

Les soirs de distribution de repas, la queue est longue, très longue. "Je n'ai pas de travail et j'ai très peu d'argent pour vivre, avoue Leïla qui cherche sa fille du regard. En venant ici, nous avons du couscous, du riz, des pâtes, des produits pour mon enfants. Savoir que les Restos m'accueillent, ça m'enlève un poids. Car c'est très dur ce que nous vivons."

Et si il y a bien une personne qui constate la nécessité de l'association sur le terrain, c'est Joël Meynent, le responsable dans les Alpes-Maritimes. " C'est beaucoup plus choquant de voir des gens dans la rue. L'été, ils se mettent à l'abri donc on les voit moins. Mais la précarité ne baisse pas." Derrière son bureau où s'empilent les dossiers de dons, les plannings, Joël Meynent ne lâche rien. "Il nous faut encore plus de bénévoles. Nous ne sommes que 650 dans le département pour aider les gens qui n'ont plus de quoi se nourrir une fois leur loyer et leurs charges payées."