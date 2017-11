Plus de 85.000 personnes ont porté plainte pour violences conjugales en 2016

En 2016, selon les chiffres publiés vendredi par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), 85.424 plaintes ont été déposées pour coups et blessures volontaires de la part de leur conjoint. Il y a également eu plus de 2.000 viols et 150 homicides.

Le nombre de victimes de violences conjugales qui ont porté plainte pour coups et blessures volontaires en 2016 est en hausse de 3% par rapport à l'année précédente : c'est ce que révèle ce vendredi l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Un nombre certainement très inférieur à la réalité de ce qu'est la violence conjugale, car selon les enquêtes de "victimation" menées par ce même ONDRP, seuls 14% des victimes portent plainte.

Sur l'ensemble de ces plaintes, 87% ont été déposées par des femmes, soit 74.628 plaintes. Les hommes sont toujours fortement minoritaires, même si le nombre de plaintes déposées par des hommes a augmenté, passant de 9.949 plaintes en 2015 à 10.796 en 2016, soit une hausse de 9%. L'ONDRP a également comptabilisé 2.096 plaintes pour viols conjugaux, un nombre en hausse de 16%, dont la quasi-totalité (2.074) ont été déposés par des femmes.

Les violences conjugales en 2016 © Visactu

Plus de 150 homicides

De son côté, la Délégation aux victimes (DAV) a recensé 138 homicides au sein du couple, dont 109 à l'encontre de femmes et 29 à l'encontre d'hommes. Un nombre à peu près stable par rapport à 2015, où ce nombre était de 136. Il faut y ajouter 19 homicides au sein de couples non officiels. Et lors de ces homicides, 11 personnes dont 9 enfants ont été tuées concomitamment.

En 2016 toujours, les homicides volontaires ont été commis à 80% par des hommes, dont 70% ont utilisé une arme. Et 88% de ces homicides se sont déroulés au domicile du couple ou de l'un de ses deux membres. Il y a en outre eu 191 tentatives d'homicide.