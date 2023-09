Plus de bénévoles dans les associations landaises mais toujours beaucoup de besoins

Le 40ème forum des associations de Mont-de-Marsan s'installe ce samedi et dimanche au Hall de Nahuques. Et un constat s'impose à nouveau cette année : il y a toujours un grand besoin de bénévoles. Pourtant, les Landes font office de bons élèves en France, avec, en 2022, 100.000 bénévoles pour une population supérieure à 400.000 habitants. Un chiffre en hausse qui permet de revenir au niveau d'avant-covid, selon Recherches et Solidarité, spécialiste de la question associative.

Comme principaux secteurs prisés : le sport, les loisirs, l'économie et la santé. Et une tendance en particulier, les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'engager. "Ils ont besoin de concret. Ce qui est formidable avec les associations, c'est qu'elles ont toutes un projet. Dans le sport celui de s'occuper des plus jeunes, dans les loisirs celui d'organiser des activités. Les jeunes se retrouvent dans cette notion de projet", affirme Jacques Malet le président de Recherches et Solidarités.

Moins de bénévoles séniors

Mais s'il y a davantage de jeunes bénévoles, les plus âgés, ceux de 65 ans et plus, sont en revanche de moins en moins nombreux. Ce qui pose problème aux associations. "Ce n'est pas parce qu'il y a plus de bénévoles, qu'il y a plus d'heures de bénévolat. Les responsables associatifs ont beaucoup de bénévoles intermittents et beaucoup moins de bénévoles réguliers. Et la raison est simple, les réguliers ce sont plutôt les 65 ans et plus. Or, il y en a moins qu'avant", détaille Jacques Malet.

L'autre difficulté selon le président de Recherches et Solidarités, c'est de renouveler les dirigeants d'associations. Eux aussi sont généralement les bénévoles les plus âgés.