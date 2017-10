Plus de beurre dans les supermarchés de Corse

Une importante pénurie de beurre traverse l'Europe actuellement. Elle est le fruit de tensions entre producteurs de lait, transformateurs et grande distribution. Conséquence : en Corse aussi, on ne trouve quasiment plus de beurre dans les rayons des supermarchés.

Depuis quelques jours, le beurre est devenu une denrée rare. En Corse, comme ailleurs en Europe, difficile de s'en procurer dans les grandes surfaces. Difficile aussi pour les pâtissiers de s'approvisionner à leur convenance. Leurs productions quotidiennes se trouvent ainsi impactées par cette pénurie.

"Du coup, cette pénurie se répercute sur les prix de vente du beurre, observe Didier Leoncini, un artisan pâtissier installé dans le centre-ville de Bastia. Si on arrive à en acheter, c'est avec une augmentation de 200 %, voire de 300 %. On réfléchit aux solutions qui s'offrent à nous pour utiliser moins de beurre. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de solution efficace. On fait des viennoiseries pur beurre. Aujourd'hui, on est obligé d'en faire une partie avec de la margarine. A un moment donné, si la crise perdure, il va falloir faire un choix. Car sinon, tout le monde va être perdant. On ne pourra pas vendre un pain au chocolat à 4 euros."

Un constat partagé par d'autres professionnels, à l'instar de Marc Ventura, pâtissier bastiais : "J'ai passé ma dernière commande de beurre, j'en ai eu pour presque 1.000 euros, au lieu de 300 euros habituellement. Si vous prenez un croissant par exemple, le beurre représente environ 25 % du produit. Si le prix du beurre ne cesse d'augmenter, il faudra qu'on augmente nous aussi. Aujourd'hui, pour que l'artisan obtienne une marge raisonnable, il faudrait le vendre à 1,30 euros. Ce qui est encore trop tôt pour le client." Des difficultés qui, selon lui, pourraient très vite affaiblir certaines entreprises. "Les boulangeries et les pâtisseries sont les premiers employeurs de France. Mais ce coup dur ne va pas faire du bien à nos trésoreries."

En Corse, comme dans toute l'Europe, difficile de se procurer du beurre dans les supermarchés. © Radio France - Pierre-Louis Antoniotti - France Bleu RCFM

Des prix à la hausse. C'est le cas également dans les grandes surfaces de Corse. "Soit les rayons sont vides, soit les prix sont multipliés par quatre, résume Sébastien Brichard, chef de rayon dans un centre commercial au sud de Bastia. Cela fait deux semaines que nous avons vendu nos dernières briques. La clientèle s'en émeut parfois. On a été obligé de mettre des affiches pour leur expliquer."

Sur les réseaux sociaux, certains consommateurs en profitent pour faire de l'humour. Même les sites de petites annonces sont envahis de ce type d'offre insolite : "Vends plaquette de beurre. Un peu entamée. Reste 350 grammes. Prix à débattre."

🐄 💸 #Rare À vendre demi-plaquette de #beurre au sel de #Guérande 150€ à débattre . Me contacter par message , pas sérieux s’abstenir . pic.twitter.com/Ns1CrCqVM9 — Bénard Jérémie (@benard_jeremie) October 24, 2017