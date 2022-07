Divia : les bus ne circulent plus en soirée dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon

A partir de 20h, il ne faut plus compter sur les bus Divia dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon. Les lignes L3 et Corol s'arrêteront à l'arrêt Chanoine Kir, cinq arrêts avant le terminus. L'entreprise dijonnaise veut protéger ses employés et les utilisateurs : des bus et voitures de sécurité ont reçu des cailloux, des bagarres ont également éclaté vers le terminus. La semaine dernière, des policiers ont également reçu des tirs de mortiers dans le quartier. Tous les arrêts seront à nouveau servis à partir du 19 juillet, mais Divia envisage de continuer les restrictions si la tension ne retombe pas.

Les habitants du quartier résignés

Ce n'est pas la première fois que ce type d'incidents se produit. Du côtés des habitants du quartier, la décision n'étonne pas certains y sont même favorables, comme cette mère de famille : "je préfère que les chauffeurs s'arrêtent à 20h, comme ça ils ne se font pas insulter. C'est mieux de réagir maintenant plutôt qu'après un drame." Céline comprend également, mais admet que sans voiture, on se sent un peu isolé : "si on veut rester en ville, se balader un peu après 20h, on est coupé, c'est frustrants". Il y a aussi ceux qui travaillent tard, comme la femme de David : "je suis obligé d'aller la chercher au travail, ça fait 15km aller-retour."

Pour beaucoup des habitants, si la mesure est compréhensible, elle n'est pas la solution au problème de sécurité du quartier. Pour certains, mettre le terminus de ces deux lignes à côté du stade du quartier, un endroit où les jeunes gens trainent et s'ennuient incite à de tels incidents. Michel pense carrément que les restrictions de bus aggravent la situation : "on ne peut pas sortir, on s'embête, on tourne en rond et malheureusement on voit quelques jeunes qui font des bêtises".

"Je comprends qu'ils prennent des mesures, mais c'est frustrant" Copier

Un retour au calme après un épisode de tensions

En plus des incidents signalés par Divia, des mortiers ont été tirés la semaine dernière sur des policiers dans le quartier. Cédric Bovrisse, secrétaire départementale du syndicat de policiers Alliance, évoque des épisodes plus violents, mais qui ne durent pas : "S'en prendre aux forces de l'ordre est une certaine forme de passe-temps". Si il admet qu'il reste "une certaine forme de tensions", Cédric Bovrisse que ce type d'incident ne s'est pas reproduit. Malgré tout, des patrouilles continuent dans le quartier : "ce type d'événements au contraire de nous faire abandonner le quartier à tendance à nous faire renforcer notre présence", précise le policier.