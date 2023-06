Plus de cent Côte-d'oriens iront voir le Pape François à Marseille

Le Pape François sera en France, à Marseille, au mois de septembre 2023. En clôture des rencontres méditerranéennes , il va célébrer une messe devant 60.000 personnes, dans un lieu habituellement saint pour les amateurs de football : le Stade Vélodrome. C'est un évènement, puisque le Pape François n'est venu qu'une seule fois en France jusqu'ici, en 2014, pas en public mais pour un discours devant les institutions européennes à Strasbourg. Pour l'occasion, le diocèse de Dijon organise un déplacement, avec 110 places disponibles.

Un bateau de croisière réservé aux pèlerins !

"On a choisi de faire un déplacement sur deux jours, aussi pour éviter la fatigue". explique Laurence Marion, depuis 30 ans au service pèlerinage du diocèse de Dijon. Le départ se fera en bus, très tôt, vers 4h du matin, le samedi 23 septembre, avec des passages pour récupérer des pèlerins, à Nuits-Saint-Georges, Beaune et/ou Chalon-sur-Saône.

Pour le logement à Marseille, l'histoire vire à l'insolite. Cette visite du Pape intervient entre deux matchs de la Coupe du monde de rugby - qui ont également lieu au Vélodrome. "On va profiter de la Coupe du monde, qui a affrété un bateau de croisière, et qui a été mis à disposition pour les pèlerins. Un bateau de 5000 places, réservé entièrement aux pèlerins qui viendront voir le Pape".

Comment s'inscrire ?

"Les inscriptions, accompagnées de l’acompte, doivent parvenir au service des pèlerinages au plus tard le 27 juin, délai de rigueur. En effet, les billets pour la messe pontificale seront nominatifs, et la liste complète des pèlerins doit être arrêtée avant le 30 juin dernier délai", indique le diocèse sur son site . Comptez 245 euros pour le trajet, l'hébergement et les repas. L'inscription se fait par courrier.