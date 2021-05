Ce samedi 15 mai 2021, deux jours avant la journée contre les violences LGBTQI+, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées à Montpellier. Certains ont témoigné des discriminations dont ils sont régulièrement victimes.

Plus de cent manifestants contre les violences LGBTQI+ à Montpellier

Une centaine de manifestants ont brandi drapeaux arc-en-ciel et pancartes colorées, en musique, à Montpellier. Ce samedi 15 mai 2021, ils se sont rassemblés pour dénoncer les violences faites aux LGBTQI+ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes), à deux jours de la journée mondiale consacrée à ces questions, à l'appel des associations Fierté Montpellier Pride et SOS homophobie Languedoc-Roussillon.

"Il est 14h30. J'ai compté, depuis le début de la journée, l'insulte PD a été écrite 590 fois sur Twitter", lance Marc, de SOS homophobie Languedoc-Roussillon, micro à la main. "Notre association a été sollicitée pour quatre agressions sur Montpellier, seulement sur le mois d'avril, indique Olivier Vaillé, président de Fierté Montpellier Pride. Et ce ne sont que les agressions que l'on connaît."

Il invite ceux qui ont été victimes de violences à s'exprimer au micro. Aiki, âgée de 16 ans, s'avance. Elle est lycéenne à Pézenas. "Depuis que tout le monde sait que je suis transexuelle, c'est compliqué, raconte celle qui est née homme mais se sent femme. Je me permets d'utiliser les toilettes qui correspondent à mon genre, donc les toilettes pour les femmes. Sauf qu'à un moment, quand on te chope par le col pour te sortir, c'est quand même qu'il y a un problème."

"Vous savez, les discriminations, ça va du regard, de la blague jusqu'à la violence, explique Marc, de l'association SOS Homophobie. Et je peux vous dire que quand vous prenez votre copain par la main, il y a toujours des regards. C'est une vraie décision de le faire."

D'autres événements sont prévus ce lundi 17 mai 2021.