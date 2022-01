François Moreau et François Devillières plantent plus de 100 000 pieds de lavande répartis sur plus de onze hectares entre leurs deux terrains. Les récoltes seront ensuite utilisées pour fabriquer des huiles essentielles pour de la parfumerie ou des produits de cosmétique.

Plus de cent-mille pieds de lavande plantés à Levroux et Diors par les Aromatiques du Berry

Avec une moissonneuse et huit paires de bras, on termine de planter des pieds de lavande à Diors.

"Comme dernier projet c'est super", s'extasie François Moreau, un des deux créateurs des Aromatiques du Berry. À bientôt 57 ans, il se lance sans doute dans sa dernière grande aventure professionnelle avec son associé François Devillières. Les deux hommes se sont rencontrés il y a plus de dix ans et ont commencé à travailler ensemble dans le chanvre. Désormais, c'est de la lavande qu'ils produiront. Depuis la semaine dernière, ils ont commencé à planter les 108 000 pieds de leur nouvelle exploitation. Après près de sept hectares vers Levroux, ils terminent d'en peupler cinq autres à Diors, en bordure de la route de l'Âge.

Derrière un tracteur, ils sont huit pour planter les pieds. "Sur le terrain de Levroux, on pouvait être un peu moins mais ici la terre est un peu plus collante et ça se plante un peu moins bien", explique François Moreau. "Si on avait un peu de soleil, la machine fonctionnerait mieux mais là c'est un peu compliqué, renchérit son acolyte François Devillières. On va moins vite que ce que l'on pensait mais au moins il ne pleut pas, c'est déjà pas mal. On retient le positif."

De la lavande bio destinée à la parfumerie et aux cosmétiques

Pour les assister, ils emploient deux personnes en situation de handicap recrutées auprès de l'Adapei (Association d'aide de parents et d'amis des personnes handicapées mentales). Les autres personnes sont des amis venus leur prêter main forte bénévolement. Leurs familles sont également impliquées, notamment la femme de François Devillières, Agnès, en charge des réseaux sociaux des Aromatiques du Berry. Les deux hommes ont choisi trois variétés de lavande : la diva, la maillette et la vista. Les récoltes serviront à produire des huiles essentielles pour de la parfumerie ou des cosmétiques.

Ces jeunes pieds de lavande commenceront à produire des quantités récoltables dès cet été. © Radio France - Corentin Debuire

La première récolte est prévue pour entre juin et juillet. "Ça va nous permettre de nous faire la main avec la distillerie", explique François Moreau. Ensuite, les plants mettront environ deux ans avant d'atteindre leur pic de productivité. "En moyenne, un pied de lavande vit huit ans, ajoute-t-il. En fonction de la qualité du terrain et de l'entretien des plants, ça peut vivre jusqu'à une quinzaine d'année." Avant de plaisanter : "Ici, ce serait bien dix ans, quand on voit le mal qu'on se donne".

De nouvelles couleurs dans le paysage berrichon

En attendant, une fois la phase de plantation terminée, les deux hommes n'auront pas vraiment le temps de se reposer. Il faudra monter la distillerie et surtout finir de construire le bâtiment qui l'abritera. Et bien sûr entretenir les terrains. "Comme on est en bio, il va falloir biner beaucoup, sûrement désherber aussi à la main, développe François Devillières. On va avoir un peu de travail je pense."

François Moreau, un des deux créateurs des Aromatiques du Berry, très enthousiaste concernant le projet.

Vers mai, les plantes devraient avoir suffisamment poussé pour être visibles de loin et modifier le paysage berrichon. "Quand ce sera en fleur, ce sera joli, s'extasie François Moreau. Ça va changer la physionomie du Berry. C'est à la fois excitant et émouvant. Jamais je n'aurais pensé planter des pieds de lavande sur mes terres."