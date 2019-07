Plus de contrôles et des quotas sur les plages pour éviter la saturation du lac d'Aiguebelette en Savoie

Aiguebelette-le-Lac, France

Selon les pouvoirs publics, 17 000 personnes étaient présentes dimanche dernier sur les plages municipales du lac d'Aiguebelette pour se rafraîchir après une semaine de canicule. Sur des plages qui accueillent au grand maximum trois mille baigneurs, quatre mille ont été comptabilisés avec parfois des pics à mille personnes dans l'eau pour trois surveillants de baignade. Autant dire une situation à risques.

Le site d'Aiguebelette est une "piscine", il peut arriver à saturation en raison de sa petite superficie

Il faut donc prendre des décisions et c'est le rôle de la Communauté de communes du lac d'Aiguebelette en lien avec la préfecture, la gendarmerie et le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Son président, Denis Guillermard est maire de Novalaise. Il se dit prêt à fermer de nouveau les sorties d'autoroute sur le site d'Aiguebelette mais plus tôt que dimanche dernier en milieu d'après-midi. Pour le maire, "la fermeture de l'autoroute (...) est arrivée un peu tardivement dimanche dernier vers 15:00-16:00 , eh bien, prendre la disposition vers 11:00-midi. Une autre disposition qui a été prise : on a constaté que les plages étaient saturées à partir d'un certain nombre de baigneurs, on va voir avec les services de la préfecture de limiter les entrées sur les plages également".

Pour les autres mesures, la gendarmerie annonce des contrôles des automobilistes à la sortie de l'autoroute. Le lieutenant-colonel Grégory Renaud, commandant de la compagnie de Chambéry, estime que cela peut avoir un effet dissuasif pour faire baisser les incivilités.