Plus de deux ans de travaux pour aménager le chemin du Carreau de Lanes à Nîmes

Le chemin du Carreau de Lanes qui relie la zone d'activité de Saint Césaire, le début de la ligne 2 du Tram Bus, la faculté de médecine et l'hôpital à l'entrée nord-ouest de la ville ne peut plus absorber le flux de circulation généré chaque jour par les automobilistes. Pour anticiper l'augmentation de trafic que va générer la desserte des 745 nouveaux logements qui devraient voir le jour sur 50 hectares de garrigue avec les opérations Petit Védelin et Mas de Védelin, la Ville lance une vaste opération d'aménagement de cette voie en plusieurs phases.

Première phase jusqu'en novembre 2021

La première phase de travaux démarre le 23 novembre pour une durée prévisionnelle de 12 mois. Le chemin du Carreau de Lanes va être requalifié en desserte inter-quartiers pour permettre de sécuriser les déplacements. (Le premier tronçon se situe à l’entrée nord du chemin du Carreau de Lanes et le deuxième, en discontinuité, au sud au début du chemin du Mas de Cournon.) Il passera de 3 à 10 mètres de large et accueillera à terme, une voie verte dédiée uniquement aux piétons et aux cyclistes. Cette opération facilitera aussi les croisements de bus pour permettre de renforcer la ligne 74. Ces travaux permettront aussi d'enfuir les différents réseaux (électrique, fibre optique, TELECOM). Cette première phase de travaux s'étalera jusqu'en novembre 2021.

Durant cette première phase de travaux, le chemin du Carreau de Lanes sera barré à la circulation routière exception faite pour les riverains qui pourront accéder à leur domicile. Certaines interventions ponctuelles comme la mise en œuvre de la couche de roulement, nécessiteront également de barrer totalement la circulation du chemin. Préalablement à ces interventions, un courrier complémentaire sera diffusé aux riverains concernés afin de préciser les modalités de circulation.

Deuxième phase en 2022

La deuxième phase de travaux est programmée au 2e semestre 2022 avec la réalisation d'un carrefour à giratoire équipé de deux arrêts de bus. S’y ajouteront des bassins de rétention. Cette phase sera plus courte et devrait durer six mois. Etant situé sur une départementale, ce carrefour sera co-financé par le Département du Gard. Au préalable, le dossier d’instruction nécessite d’obtenir des autorisations environnementales et d’adapter les travaux aux fenêtres écologiques adéquates (démarrage des travaux à l’automne.)